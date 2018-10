Frank Masmeijer voorlopig met de schrik… VRIJ!

Knoops had bijna een half uur nodig om voor de Amsterdamse officier van justitie te voorkomen dat de voormalige tv-ster zou worden overgeleverd (zo heet dat tegenwoordig, binnen de grenzen van Europa) aan België, dat daarom had verzocht. Dinsdag werd Masmeijers lunch in een Bredaas motel ruw onderbroken door twee politieagenten die hem meenamen naar het bureau.

De Belgische ’Procureur des Konings’, die zich heeft vastgebeten in de omvangrijke cokesmokkelzaak waarin Masmeijers naam al vier jaar wordt genoemd, had hem ’internationaal gesignaleerd’ om hem eindelijk te kunnen opsluiten in een Belgische cel.

Gisteren werd in de rechtbank van Amsterdam besloten of Masmeijer inderdaad naar België zou worden overgebracht.

De officier ging mee in het pleidooi van Knoops, die van mening was dat nu net zo goed kan worden afgewacht wat de rechter in hoger beroep beslist. De eerste zitting van de meerdaagse hoger beroepzaak staat gepland voor 16 november.

Het wil dus allemaal niet zeggen dat Masmeijers nachtmerrie voorbij is. Hij mag Nederland niet verlaten, heeft daarom zijn paspoort moeten inleveren en moet zich regelmatig melden bij de politie. Nu hij niet gekozen heeft voor vrijwillige ’overlevering’ zal binnen nu en enkele weken een rechter hierover beslissen.

Stress

Hij maakte er twee jaar geleden, na zijn vrijlating, tegenover PRIVÉ geen geheim van dat het gevangenisleven hem zwaar was gevallen. Met name in de oude bajes in het centrum van Antwerpen viel hij kilo’s af van de stress en een bestaan dat hij niet gewend was. De presentator zou er dan ook een lief ding voor over hebben om niet terug te hoeven keren achter de tralies van deze negentiende-eeuwse nor.

Dat bleek gisteren eens te meer toen hij in Amsterdam werd voorgeleid aan de officier van justitie. Die moest beslissen of Frank al in de loop van volgende week zou worden overgeleverd aan België. Nee dus, zo bleek.

De behandeling van zijn zaak is al een paar keer uitgesteld, soms zelfs op het laatste moment, maar zou nu wel doorgang vinden. In eerste aanleg werd hij tot acht jaar cel veroordeeld. Door op dat moment niet in België te zijn maar in Nederland, wist Frank al een jaar buiten de cel te blijven. Hij dook regelmatig op in Amsterdam en de afgelopen zomer, die hij anders zuchtend in een cel had doorgebracht, zelfs in nóg warmer Benidorm.

België maakte er tot dusver weinig werk van, tot het Masmeijer begin deze maand op een lijst van gezochte personen zette... met zijn arrestatie in Breda tot gevolg.