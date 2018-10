Het LEUGENACHTIGE leventje van Wendy van Wanten

Je kon het afgelopen ruime decennium geen rode loper in België aandoen, of daar waren ook WENDY VAN WANTEN (58) en haar vriend FRANS VANCOPPENOLLE (56) van de partij. Tot het model en zangeres deze zomer ineens vaak alleen kwam, of in plaats daarvan (een van) haar kinderen had meegenomen. Dat riekte naar onrust thuis, maar als haar gevraagd werd of er soms wat speelde, verwees ze die theorieën altijd naar het rijk der fabelen.

Doorgaans was haar verklaring dat Frans druk was met het opzetten van een nieuw bedrijf, soms wilde hij liever voetbal kijken en een andere keer zette ze hun dochter ESTELLE in om zijn afwezigheid te verklaren: Frans was met haar naar tennisles. Het begon helemaal een aparte situatie te worden toen Wendy ineens naar een première kwam met haar zoon DYLAN. Apart, want hij en zijn stiefvader konden totaal niet door één deur waardoor het contact tussen moeder en zoon tot bijna nul was gereduceerd. Toen wist men zeker: zij moest gebroken hebben met Frans... Wendy bleef echter stelselmatig ontkennen weer alleen te zijn en speelde mooi weer zoals ze dat zo graag speelde. Ze zal toen nooit gerekend hebben op de daadkracht van haar dan al ex-vriend. Die was haar leugenachtige gedrag zo zat dat hij via sociale media zelf naar buiten kwam met wat er écht speelde. „Ik ben er drie weken geleden keihard uitgegooid. En dát na alles wat ik voor haar gedaan heb...”

PinUp Club

Al sinds begin jaren negentig geniet Wendy van Wanten, een ’creatie’ van JEF RADEMAKERS die haar een brievenrubriek toebedeelde in zijn soft-erotische programma De PinUp Club, ook in ons land bekendheid, maar in Vlaanderen is IRIS VANDENKERCKHOVE - haar echte naam - een ware ster. Haar privéleven is daar al jarenlang voer voor de pers en, eerlijk is eerlijk, daar maakt ze het zelf ook maar al te graag naar.

Op vijftienjarige leeftijd raakt ze verliefd op DANY VANHOLME, die haar voorzichtig laat wennen aan een leven in de schijnwerpers. Dat is geenszins een toekomst zoals haar ouders die voor hun dochter in gedachten hadden, en tevens de start van een ronduit losbandige periode in Wendy’s leven. Er komt nog wel een zoon - Dylan - maar het huwelijk houdt niet lang stand.

Ze komt in contact met DANNY DEWAELE, die officieel haar manager wordt. Op de achtergrond zou hij daarnaast ook haar geliefde zijn geweest, maar dat heeft wulpse Wendy altijd ontkend. Zoals ze ook nooit duidelijkheid heeft gegeven wie toch de vader van haar tweede zoon CLÉMENT is. Was het manager Danny of - en die optie is nog veel smeuïger - PRINS LAURENT?

In het grootste geheim had Wendy omgang met het derde kind van KONING ALBERT en KONINGIN PAOLA, die zij in 1995 ontmoette en waarmee het meteen klikte. Zelf heeft zij - en daar gaan we weer - altijd ontkend iets met de prins te hebben gehad, maar nadat haar voormalig lijfwacht enkele jaren geleden uitgebreid uit de doeken deed hoe hij zijn cliënte meermaals moest afzetten bij zijn villa in Tervuren - zij sliep daar dan ook -, kon een reactie van haar kant eigenlijk niet uitblijven. Wendy koos ervoor te zwijgen en ging nooit in op het verhaal van haar bodyguard.

Na een periode even buiten de schijnwerpers te hebben geleefd, krijgt haar carrière in 2006 weer een boost door het programma Wie wordt de man van Wendy?, een datingshow die haar moet helpen aan een nieuwe partner. Dat lukt ook nog eens, de gelukkige heet Frans en warempel, het blijkt nog eens echte liefde te zijn ook!

Gedonder

Twaalf jaar lang is hij haar steun en toeverlaat, ze krijgen bovendien ook nog een dochtertje samen, Estelle. Waar Wendy gaat, gaat Frans. Hun liefde zorgt echter ook voor gedonder in de familie, want - hoewel hij in de jury zat van Wie wordt de man van Wendy? - het botert totaal niet tussen haar nieuwe partner en Dylan. Zij kiest echter voor Frans met als gevolg dat ze jarenlang geen contact meer heeft met haar oudste zoon. Tot ze deze zomer dus ineens met Dylan op de rode loper verschijnt. In goed Vlaams, daar zat dus een haar in de boter.

Dat Wendy maar weer eens een relatiebreuk ontkende, werkte voor Frans als een rode lap op een stier. Op Facebook haalde hij genadeloos uit naar de vrouw die ’alles voor hem betekende’. Voor vrienden van het voormalig pin-upmodel is het verdraaien van de waarheid door Wendy al lang geen verrassing meer. „Sinds ze van Iris in Wendy is veranderd, is het misgegaan. Het is een typetje dat ze speelt, waar in principe niks mis mee is. Maar komedie spelen, geheimdoenerij en misleiding is inmiddels haar tweede natuur geworden.”