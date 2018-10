Sinéad O’Connor wordt moslima

De 51-jarige Sinéad zegt trots te zijn dat ze kan mededelen dat ze moslima is geworden. Volgens haar leiden alle geschriften naar de islam en maakt dat alle andere geloven overbodig. Tot voor kort was Sinéad, die vorig jaar haar naam liet veranderen in Magda Davitt, aanhanger van de katholieke kerk.

De zangeres plaatste op Twitter ook een video waarin ze een poging doet om een islamitisch gebed te zingen. „Ik spreek hier en daar wat verkeerd uit omdat mijn emoties het van me overnamen”, aldus Sinéad. „Maar ik krijg nog honderden herkansingen.”

Sinéad, die vorig jaar nog met psychische problemen kampte, zegt ook dat ze inmiddels haar eerste hoofddoek heeft. Een foto waarop ze die draagt, komt er echter niet. „Dat is te persoonlijk en ik ben een lelijke oude heks. Maar wel een heel, heel, heel blije oude heks.”