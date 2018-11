’Johnny Depp niet in volgende Pirates-film’

De krant suggereert in een interview met deze Stuart Beattie dat Depp niet zal terugkeren, waarop de scenarist knikt en zegt: „Ik vind dat hij het geweldig heeft gedaan. Hij heeft zich dat personage duidelijk eigen gemaakt, het is waar hij het meest bekend om is. Ik denk dat hij vooral herinnerd zal worden als Jack Sparrow. Het is de enige rol die hij vijf keer op zich heeft genomen.”

Eerder deze week lekte uit dat studio Disney de mogelijkheden van een zesde Pirates of the Caribbean onderzoekt. De eerste vijf films uit de reeks brachten in totaal ruim 4,5 miljard dollar op. Het was de eerste franchise waarvan meer dan één film door de miljardgrens ging; zowel Dead Man’s Chest (2006) als On Stranger Tides (2011) harkten dat bedrag binnen.