Caitlyn Jenner spijt van steun Trump

Caitlyn Jenner Ⓒ Hollandse Hoogte

Caitlyn Jenners hoop om met de Amerikaanse president Donald Trump te werken aan betere bescherming voor transgenders is vervlogen. De realityster verklaarde donderdag in een ingezonden brief in de Washington Post dat ze fout zat toen ze geloofde dat Trump zijn best zou doen zich in te zetten voor haar gemeenschap.