’We hadden 15.000 sms’jes na huwelijk Harry en Meghan’

„We moesten allemaal op tijd in de kerk zijn, en toen moesten we daar twee uur wachten”, vertelde de actrice donderdag in de show van Jimmy Kimmel. „Het was mooi en er hing een goede sfeer, maar het was wel een lange zit.”

Toen het huwelijk van het koninklijke stel van start ging, kon Marcus dan ook een gaap niet onderdrukken. Helaas voor de zanger werd net dat moment vastgelegd op televisie. „Eerder wilde hij me al een keer zoenen, en toen had ik zoiets van: ’Nee, want er zijn hier overal camera’s’. Waarop hij nog zei: ’George Clooney is hier, Elton John is er, de Beckhams ook. Niemand gaat ons filmen hoor’.”

Dat hij geen gelijk had, merkte het stel, dat bevriend is met Harry en Meghan, meteen na de ceremonie. „Toen we onze telefoons weer mochten aanzetten, hadden we zo’n 15.000 sms’jes met het bericht ’Marcus gaapte net op televisie’.

Jimmy Kimmel zag wel mogelijkheden in de ongewenste aandacht: „Hij moet eens kijken of er geen koffiemerken zijn die hem in hun reclames willen”, grapte de latenightpresentator.