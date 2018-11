Cardi B slaat miljoen voor babyfoto af

In een interview met Apple Music vertelde de rapper dat ze het aanbod ’van zeven getallen’ heeft afgewezen. „Mijn man en ik willen op dit moment onze baby gewoon niet laten zien”, verklaarde Cardi, die in juli beviel van haar eerste kind met vakgenoot Offset.

Sinds de geboorte van Kulture hebben haar ouders alleen foto’s gedeeld waarop haar handen en voeten te zien waren. Cardi is wel vaak open over wat het moederschap met haar doet. Zo liet ze in augustus weten dat ze haar toer met Bruno Mars had moeten afzeggen, omdat het moederschap en het herstel van de geboorte van haar dochter toch iets meer van haar vroegen dan ze had gedacht.

Vorige week vroeg ze zich op de bank bij Jimmy Kimmel hardop af waarom niemand haar had gewaarschuwd wat een bevalling met haar intieme delen zou doen. „Als je gaat bevallen zeggen mensen alleen dat het pijn gaat doen. Niemand vertelde me dat mijn vagina gehecht zou moeten worden.”

