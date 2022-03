Haast onherkenbaar: André Hazes flink afgevallen

Sinds afgelopen zomer deelt André niets meer op sociale media, maar dat geldt niet voor influencer Chahid Charrak, online bekend als Dutch Performante. Op Instagram plaatste hij vrijdagavond foto’s van Holland zingt Hazes, waar hij backstage een aantal bekende Nederlanders tegen het lijf liep.

De zanger, zichtbaar afgeslankt, poseerde vrijdagavond met influencer Chahid Charrak. Ⓒ Instagram

De 32-jarige multimiljonair zag zijn kans schoon en wist André voor de camera te krijgen. De zanger maakte een relaxte indruk – in hoeverre je dat kunt zeggen aan de hand van een foto – maar opmerkelijker: hij is zichtbaar afgevallen. Zat hij voorheen nog uren in het krachthonk, nu lijkt de 28-jarige zanger het over een andere boeg te gooien.

Het management van André maakte in september bekend dat hij was getroffen door een burn-out. Na een leven in de spotlights, inclusief een tumultueus laatste jaar – waarin hij relaties had én verbrak met Monique Westenberg en Sarah van Soelen – besloot de zanger een stapje terug te doen.