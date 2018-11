Expeditie Robinson Eilandpraat blijft scoren

Het programma trok 584.000 kijkers en staat daarmee op plek 18 in de top 25. Misdaadserie Klem doet het ook nog steeds goed. De serie met Jacob Derwig had 888.000 kijkers. De dagelijkse serie First Dates valt in de smaak; het programma trok 480.000 kijkers. Keuringsdienst van Waarde bewijst met 745.000 kijkers nog steeds verre van versleten te zijn.

RTL Late Night zakte na de 300.000 kijkers van woensdag weer terug naar 226.000.