Dit doet Ed Sheeran met zijn onderbroek

Ed heeft meer dan driehonderd persoonlijke bezittingen gedoneerd voor een veiling ten behoeve van St. Elizabeth Hospice, dat hulp biedt aan jonge mensen met een terminale of progressieve ziekte. Zo’n 150 van de gedoneerde spullen van de zanger werden te kijk gezet in zijn oude school, de Thomas Mills High in Suffolk.

Zo kan er, behalve de onderbroek, geboden worden op onder meer foto’s, een gesigneerde gitaar, voetbalshirts en schoenen. Er zijn ook bouwwerken van Lego die door Sheeran zelf in elkaar zijn gezet, waaronder een model van het Sydney Opera House met een Lego-poppetje van Ed zelf voor de ingang.

Onlangs stelde Sheeran al meer dan honderd persoonlijke spullen beschikbaar voor een onlineveiling voor East Anglia’s Children’s Hospices. Daaronder was een drumstel dat Ed als kind bezat. Dat leverde zo’n 3000 euro op. De onderbroek en de andere items gaan op 10 november onder de hamer bij een veilinghuis in Stowmarket.