Jaimie Vaes: ’Ik heb schoon schip gemaakt in mijn vriendenkring’

„Sommige zaken vind ik ook nu nog te privé en daar wil ik niet over uitweiden. Vaststaat dat het een turbulente avond was voor Jorik en mij. Er ontstond een incident in de categorie ’had nóóit mogen gebeuren’. We kregen onenigheid, het escaleerde”, zegt de 32-jarige Jaimie in het interview. Maar volgens haar is ze niet de lobby ingerend en heeft ze ’geen fles op mijn hoofd gehad’.

Lil Kleine kwam eind mei onder vuur te liggen omdat hij tijdens een feestje gewelddadig zou zijn geweest tegen zijn vriendin. Op de foto die rondging was de influencer bebloed en met gescheurde kleren in de lobby van het hotel te zien. Eerder zei haar management al dat die foto niet op de bewuste avond gemaakt was. In het meidenblad bevestigt Jaimie dat.

„Ik sta erop, dat ontken ik niet. Maar die foto had niks met deze avond te maken. Die was van jaren terug, nog van voor Lío was geboren. Ik had een drankje te veel op en was met mijn lamme kop op een tafel gevallen. Van de wond aan mijn hoofd maakte ik een foto om te kunnen overleggen met een vriendin: ’moet dit gehecht ...?’ Nu lekte die foto en werd hij gekoppeld aan deze avond. Ik weet wie ’m lekte hoor, en ik heb de afgelopen maanden schoon schip gemaakt in mijn vriendenkring.”

Na de gebeurtenissen op Ibiza maakten de twee bekend een relatiepauze in te lassen. Jaimie en Lil Kleine wonen sindsdien niet meer samen. De rapper verblijft in Amsterdam en Jaimie zit met hun zoontje Lío op Ibiza.