’Queen verdrietig tijdens bezoek’

Het hondje, Whisper genaamd, had ze geadopteerd van haar jachtopziener, nadat de man overleed. Het beestje heeft jarenlang rondgelopen in het paleis, maar werd een paar weken geleden al ziek. Vorige week werd de dierenarts erbij gehaald. Vlak voor de komst van Willem-Alexander naar Buckingham Palace, overleed Whisper.

„Hij volgde haar van kamer tot kamer”, verklaarde een medewerker van het koningshuis. „Het was een heel vriendelijk dier en ook het personeel was gek op hem.” Geen wonder dat koningin Elizabeth tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima nog verdrietig was. „Ze is altijd erg van streek als een van haar hondjes sterft. Bij Whisper was dat niet anders.”

De koningin had net besloten dat ze geen nieuwe puppy’s meer zal fokken om in huis te nemen, omdat ze met haar 92 jaar vreest dat ze de dieren niet zal overleven. Ze heeft nu nog twee - minder iconische - dorgi’s, kruisingen tussen een corgi en een teckel.

De corgi’s waren iconisch, omdat de Britse queen haar leven lang deze hondjes al fokte en er in totaal meer dan 30 had. Er liepen er altijd wel vijf of zes rond op het paleis en de beestjes waren dan ook veelvuldig aanwezig op foto’s of filmpjes van officiële events en staatsbezoeken. „Het paleis zal dan ook niet meer hetzelfde zijn zonder de rondrennende hondjes”, verklaart de ingewijde.

Koningin Elizabeth kijkt met haar hondjes naar de Marathon of the European Driving Championship Ⓒ Hollandse Hoogte

In Madame Tussauds in Londen staan de leden van het koninklijk huis als wassen beelden, mét de corgi’s Ⓒ Hollandse Hoogte

Koningin Elizabeth Elizabeth met het Britse rugbyteam nadat die de world cup won Ⓒ Hollandse Hoogte