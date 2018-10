Meghan draagt echt Tonga-rokje

Ook haar echtgenoot prins Harry was getooid in traditionele kledij, waarvan bloemen een belangrijk onderdeel vormen. Met die bloemen was het woord Tonga gespeld. De uitdossing leidde tot enthousiaste reacties van het publiek in Tonga. Het paar droeg de outfits over hun normale kleding heen.

De hertog en hertogin hadden in Tonga een ontmoeting met premier Akilisi Pōhiva van het 108.000 inwoners tellende land. Bij de ingang omhelsde Harry nog een jongen die een bord omhooghield met Free hugs, gratis knuffels.

Het paar is bezig met een reis door Pacific. Na hun bezoek aan Tonga ging het paar weer terug naar Australië voor de sluitingsceremonie van de Invictus Games. Bij de landing in Sydney moest het toestel een doorstart maken omdat er een ander toestel op de landingsbaan stond. Hun reis eindigt in Nieuw-Zeeland.

