Helen Mirren wil schurkenrol in Bond-film

De actrice speelde de slechte Magdalene Shaw in de Fast & Furious-films. Ze kreeg de rol door bij producer/acteur Vin Diesel een screentest te eisen. Ze heeft nu de producenten van de nieuwe Bond-film laten weten dat ze beschikbaar is voor een rol als slechterik. Ervaring heeft Helen genoeg. in de nieuwe film The Nutcracker and the Four Realms speelt ze ook een schurk.

Helen vindt dat de tijd rijp is voor een vrouw om de schurk te spelen in een Bond-film. „Vrouwen kunnen tegenwoordig veel coolere schurken spelen”, zegt ze. „Ik heb altijd een geheime ambitie gehad om zo’n rol te mogen spelen.”

Naast The Nutcracker and the Four Realms heeft de actrice een handjevol films die het komende jaar verschijnen. Deze omvatten Berlijn, I Love You, Anna en The Good Liar, terwijl ze ook Catherine de Grote speelt in een langverwachte nieuwe tv-serie over het Russische tsarenhuis.