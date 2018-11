Kunst & Kitsch-voorstelling voor blinden

Om de sfeer van de voorstelling zo goed mogelijk weer te geven, vertelt een blindentolk vooraf hoe de zaal, het decor en de kostuums eruitzien. Ook stellen de acteurs zichzelf en hun personage voor en kan het decor van dichtbij worden bekeken. Hiernaast is er de mogelijkheid om tijdens de voorstelling via een koptelefoon te luisteren naar een blindentolk, die live de visuele aspecten van de show beschrijft.

Kunst & Kitsch vertelt over een toergids (Snoijink) die rondleidingen geeft in een saai landhuis. Als zij zich met haar ongebreidelde fantasie steeds meer vrijheden permitteert ontdekt zij dat haar toehoorders in toenemende mate enthousiast worden. Haar baas (De Kuyper) wordt hiervan op de hoogte gebracht en gaat poolshoogte nemen.

Jon van Eerd tekent voor de regie.