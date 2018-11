Concert Pink uitverkocht

Het internationale popicoon geeft zondag 16 juni een concert in de Johan Cruijff Arena. Het optreden maakt deel uit van haar Beautiful Trauma World Tour die in maart van start is gegaan in Phoenix en al diverse steden in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland heeft aangedaan.

De zangeres is ook op donderdag 27 juni te zien als headliner op het Belgische popfestival Rock Werchter. Daarnaast treedt Pink ook onder meer op in Anfield Stadium in Liverpool, de RDS Arena in Dublin, op Wembley in Londen en in het Duitse Olympiastadion in München.

Tijdens de Nederlandse show wordt ze vergezeld door special guests Vance Joy, internationale DJ KidCutUp en Bang Bang Romeo. De Australische singer-songwriter Vance Joy is bekend van de hitsingle Riptide waarmee hij drie jaar geleden in één klap doorbrak en heeft al meer dan een miljard streams op Spotify. De Britse rockband Bang Bang Romeo wordt gezien als een ruigere versie van Fleetwood Mac en staat ook in het voorprogramma van Pink in de Johan Cruijff ArenA.