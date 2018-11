Ariana Grande maakt eerste deel wereldtournee bekend

Het was de afgelopen tijd onzeker of de 25-jarige Ariana al wel klaar was voor een nieuwe tour. Ze had het zwaar na de plotselinge dood van haar ex Mac Miller en de breuk met haar verloofde Pete Davidson. Eind september schreef de zangeres nog op Twitter dat het idee lang van huis te zijn haar bang maakte en eerder zei ze dat ze een angststoornis had overgehouden aan de aanslag na haar concert in Manchester in 2017.

„Ik ben er klaar voor. Mijn hart heeft dit nodig”, kondigde Ariana eerder deze week echter aan.