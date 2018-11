Ali B. stelt show ruim jaar uit

In ’Koorts’ zou Ali B. de thermometer ’in de bilspleet’ van de Nederlandse maatschappij steken en ingaan op ’het verhitte debat waarbij de temperatuur af en toe oploopt tot het kookpunt’. Ook zou het gaan over ’het begin van genezing’ en ’nieuwe kansen’. Maar volgens Ali B. is hij ’door de actualiteit ingehaald’.

Volgens zijn eigen website is de welbespraakte rapper nog lang niet uitgepraat. Maar in het theater zal het publiek hem voorlopig niet horen. In zijn excuusbrief maakt hij melding van ’veranderingen in zijn privéleven’, onder meer door de geboorte van zijn derde zoontje afgelopen zomer. „Om diezelfde reden heb ik een aantal keuzes moeten maken waardoor ik niet de ruimte en tijd heb kunnen vinden om de show op het niveau te krijgen dat jullie van mij mogen verwachten.”, verontschuldigt Ali B. zich bij het publiek.