Lauren Verster gaat op zoek naar geluk

Nederland staat al jaren in de top tien van landen met de gelukkigste inwoners. Hoe komt het dat we hier zo blij door het leven stappen? Verster probeert een antwoord op die vraag te vinden. Ze ontmoet vrolijke Nederlanders die lekker naakt naar het museum gaan, de heetste chilipeper ter wereld eten of zes minuten hun adem inhouden en daar heel gelukkig van worden.

In de eerste aflevering van dinsdag 30 oktober ziet de kijker bijzondere verhalen van mensen die geluk vonden in het bovennatuurlijke. Zoals de 33-jarige indiaan Inti Wasi. Vroeger was hij gabber, nu is hij fulltime indiaan. Lauren doet mee aan een cacaoceremonie en ontdekt waarom Inti zo gelukkig wordt van zijn leven als indiaan in Gelderland.

Wie bij de Molukse tatoeëerder Joe Patty Sabandar komt, moet vertrouwen hebben. Zijn klanten kiezen hun tatoeage niet zelf uit. Zelfs hij kiest die niet. Dat doen zijn voorvaderen. Nadat hij tot hen heeft gebeden, geven zij hem door welke tatoeage hij moet zetten.

Lauren! is vanaf dinsdag 30 oktober om 22.00 uur bij AVROTROS op NPO 3 te zien.