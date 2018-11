The Weeknd stelt Bella Hadid dé vraag

Bronnen rond het koppel vertellen de entertainmentsite dat The Weeknd een luxe appartement heeft gehuurd in de populaire wijk Tribeca. Nadat hij de huurovereenkomst had getekend, zou hij Bella het romantische verzoek hebben gedaan samen, dat zij naar verluidt met blijdschap en een hartstochtig ’ja’ beantwoordde. Of ze de huursom van 60.000 dollar per maand ook gaan delen?

