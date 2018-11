Advocaat Aretha Franklin eist geld van erfgenamen

Het bedrag is gebaseerd op rekeningen die sinds 2012 niet betaald zijn, zo weet TMZ. Datzelfde jaar is er tienduizend dollar overgemaakt, maar dat was de laatste betaling van Franklin aan haar advocaat Gregory Reed.

Na haar dood werd duidelijk dat ze in totaal tachtig miljoen dollar achtergelaten heeft, maar dat er geen testament is. Voor haar vier zoons is het dus nog steeds afwachten hoeveel geld ze precies krijgen.

Franklin overleed in augustus op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.