Roberto Benigni speelt in speelfilm Pinokkio

Oscarwinnaar Roberto Benigni gaat Gepetto spelen in de nieuwe speelfilm Pinokkio. De opnames van de film over de levende houten pop beginnen in het eerste kwartaal van 2019 in Italië. Pinokkio wordt een live-actionfilm waarbij animatiefiguren en acteurs samen zijn te zien, zoals bij Paddington en Thor: Ragnarok.