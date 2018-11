Bruidsjurk Meghan Markle te zien in Windsor Castle

De expositie duurt tot 6 januari en de tickets kosten ruim 21 pond. Volgende zomer verhuist de tentoonstelling naar Edinburgh, waar de trouwkledij in Palace of Holyroodhouse te zien is van 13 juni tot 6 oktober.

De veelbesproken trouwjurk van Meghan is ontworpen door Clare Waight Keller, verbonden aan Givenchy. In overleg met de bruid maakte de Britse ontwerpster een eenvoudige, zijden jurk met boothals. Op de bijna vijf meter lange sluier, waaraan langer is gewerkt dan aan de jurk zelf, stonden ruim vijftig bloemen als symbolen voor de landen van het Gemenebest der Naties.

Harry droeg een uniform, een donker pak met rode accenten, van de Blues and Royals, een van de twee regimenten van de Household Cavalry. Koningin Elizabeth had daarvoor speciaal toestemming gegeven.