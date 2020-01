Sting: ’Leuk als andere artiesten mijn muziek gebruiken’

Wel vindt Sting dat collega’s elkaar wel netjes om toestemming moeten vragen en dat de makers moeten worden betaald. „Maar om nou te zeggen dat je niet met mijn materiaal mag werken... Iedereen leent van iedereen. Ik heb van alle songwriters van voor mijn tijd geleend. Of het nou gaat om Rodgers & Hammerstein of The Beatles of Mozart, we stelen van elkaar. We moeten ervoor worden betaald, maar we moeten ook openstaan voor wat er gebeurt als iemand jouw idee ergens anders voor gebruikt.”

Fragmenten uit liedjes van Sting en zijn oude band The Police zijn geregeld gebruikt in andere nummers. Zo gebruikte Diddy, destijds als Puff Daddy, en Faith Evans een sample uit Every Breath You Take van The Police in I’ll Be Missing You. Recent was een stukje uit Stings Shape Of My Heart te horen in het nummer Lucid Dreams van de in december overleden rapper Juice Wrld. De zanger vond het een bijzonder liedje. „Toen ik het voor het eerst hoorde, hoorde ik al gelijk iets speciaals in die interpolatie. Ik vind het een prachtige interpretatie en interpolatie en daarom stond ik er natuurlijk achter.”

Groot talent

Sting was dan ook geschokt toen hij hoorde dat de rapper vorig jaar op 21-jarige leeftijd aan een overdosis overleed. „Ik heb de beste man nooit ontmoet, maar ik vond het vreselijk dat hij zo onnodig en op zo’n tragische wijze is overleden. Ik denk dat hij een groot talent was en we missen hem. Ik had het geweldig gevonden om met hem te werken.”

De zanger vindt Lucid Dreams zo goed dat hij het ook zelf speelt. „Als eerbetoon zingen we zijn nummer als onderdeel van Shape Of My Heart. Ik denk dat ze prachtig bij elkaar passen.”