Vijfentwintig jaar Thunderdome vastgelegd in dik boek

Thunderdome startte in 1992 en ontketende een totale revolutie, zeggen de makers van het boek. Op de piek in de jaren negentig noemde één op de drie jongeren zich gabber en werd het straatbeeld gedomineerd door Aussies, bomberjacks, Air Max, kale koppen en: het iconische logo van Thunderdome. Het werd naast de smiley het bekendste beeldmerk van de internationale dance scene.

Hardcore als genre werd meermaals doodverklaard. Niets bleek echter minder waar, iedere keer richtte het zich weer op. In 2017 keerde Thunderdome na vijf jaar afwezigheid terug met de grootste editie ooit: 40.000 mensen met ruim 50 nationaliteiten. Hierover zegt Duncan Stutterheim: „Thunderdome is het grootste cultmerk dat we hebben gebouwd. Het is al die jaren door fans in leven gehouden. Ongelofelijk.”