Will Smith had enorme huilbui toen hij grandioze vergissing ontdekte

Dat vertelt hij in in de show van zijn huidige vrouw Jada Pinkett Smith, Red Table Talk. De acteur trouwde in 1992 met actrice Sheree Zampino „Het was een van de meest bizarre emoties die ik ooit heb gevoeld. We waren in The Palm in New York toen ik besefte dat ik niet samen was met de vrouw met wie ik hoorde te zijn.”

„Ik ging naar het toilet en barstte in tranen uit. Ik huilde ongecontroleerd en lachtte. Ik wist toen dat Jada de vrouw was met wie ik had moeten zijn, maar ik zou nooit gaan scheiden.” Pas toen Sheree het initiatief nam om uit elkaar te gaan in 1995, op Valentijnsdag, besloot Will Smith om weer contact op te nemen met Jada. Twee jaar later trouwden ze.

Ondertussen kregen ze Jaden (20) en Willow (17) en inmiddels zijn ze twintig jaar getrouwd.