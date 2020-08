Roxeanne danst met wespen in het Vondelpark

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - De traditionele opening van het nationale culturele seizoen, de Uitmarkt Amsterdam, viel ondanks de regen vanmorgen geenszins in het water. Want het grootste deel van het programma is lekker comfortabel in je huiskamer te bekijken. „We zijn vooral trots dat we op deze manier in korte tijd een alternatieve Uit- en Thuismarkt hebben weten te realiseren”, zegt Geerte Udo, directeur Stichting Uitmarkt, na de eerste dag tevreden.