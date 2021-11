Dolly Parton speelt rol in laatste seizoen Grace and Frankie

Grace and Frankie gaat over twee vrouwen die door hun echtgenoten in de steek zijn gelaten toen de mannen erachter kwamen dat ze homo zijn. De hoofdrollen worden gespeeld door Jane Fonda en Lily Tomlin.

Dolly heeft in de jaren ’80 met de actrices de succesvolle film 9 to 5 gemaakt. Fans van Grace and Frankie waren er daarom zeker van dat de zangeres ooit nog eens in de serie zou opduiken.

De eerste afleveringen van het zevende seizoen zijn al op Netflix gedropt. De laatste twaalf afleveringen komen volgend jaar beschikbaar. In totaal zijn er dan 94 afleveringen van de serie gemaakt.