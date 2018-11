'Nieuwe liefde voor Anna Nooshin'

Dat blijkt uit een aantal foto’s die een New Yorkse tattooeerder op Instagram geplaatst heeft. Op een kiekje is hij samen met Anna en Nassim Zeta, de man in kwestie, te zien. „Liefde”, schrijft hij bij de foto. Uit andere foto’s wordt duidelijk dat hij de initialen van de een bij de ander op de pols heeft gezet. Zo is er bij Nassim ’AN’ te zien en bij Anna prijken de letters ’NZ’.

Hoe lang de twee elkaar al kennen en hoe lang ze samen zijn, is niet bekend. Anna verbrak in juli na dertien jaar haar relatie met Danny Roumimper.

