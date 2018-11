Erik de Zwart trekt champagne open na uitspraak

De Zwart, voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40, vindt het „volkomen terecht dat 538 zich tot het einde toe aan het contract houdt.” „Als je afspraken met elkaar maakt dan hoor je je daaraan te houden. Ik ben blij.”

De Top 40 verhuist na dit jaar naar Qmusic, de grote concurrent van 538. Die zender vult het gat dat in de programmering ontstaat op met een nieuwe, eigen hitlijst, de 538TOP50. 538 wilde die hitlijst vanaf volgende week al op de FM-zender uitzenden, maar moet van de rechter nu wachten tot januari. De Top 40 zou dan de laatste twee maanden van het jaar alleen via een digitale zender en DAB+, de opvolger van FM te volgen zijn. „Ik had dat vooral heel vervelend gevonden voor de één miljoen luisteraars die 538 toch op die vrijdagmiddag trekt”, zegt De Zwart. „Dat was vreselijk zonde geweest.”

De Zwart voorspelt een spannende tijd in radioland. „Edwin Evers houdt er binnenkort mee op bij 538, dat zal zeker marktaandeel gaan kosten. De Top 40 gaat daar ook weg. Qmusic staat te trappelen om nummer 1 te worden, het zou zomaar eens kunnen gaan lukken met de Top 40.”