Harry en Meghan terug in Australië

Tijdens de vlucht kenden Harry en Meghan een angstig moment toen hun vliegtuig de landing moest onderbreken. Bij een volgende poging slaagde de landing wel. Veel tijd om bij te komen, had het paar niet: Harry en Meghan moesten door naar de Australian Geographic Society Awards, waar prijzen worden uitgereikt aan mensen die zich hebben ingezet voor natuurbehoud.

Vogelprint

Op de prijsuitreiking stal Meghan de show. Ze droeg een zwart-witte japon met een vogelprint, ontworpen door Oscar de la Renta.

Harry en Meghan reikten verschillende awards uit. Prins Harry gaf bovendien een speech over natuurbehoud, waarin hij verschillende quotes van zijn vader verwerkte. Die had bijna vijftig jaar eerder een speech over hetzelfde onderwerp gegeven.