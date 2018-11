Ontdekker Boyzone John Reynolds (52) overleden

Dat heeft zijn familie door middel van een verklaring laten weten. „Het is met groot verdriet dat de familie Reynolds bevestigt dat John Reynolds plotseling is overleden. Nieuws over de begrafenis zal de komende dagen volgen. De familie vraagt om privacy.”

Reynolds was ook de manager van Boyzone, die in de jaren negentig grote hits scoorde als Love Me For A Reason en No Matter What.

Reynolds werd 52 jaar.