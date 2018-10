Album top 10: Lijpe stoot Anouk van de troon

De Utrechter stoot Anouk van de toppositie. Haar Nederlandstalige plaat Wen d'r Maar Aan schuift één plekje op. Kom Erbij!, het 39e album van Kinderen voor Kinderen stoomt op van de zesde naar de derde plek.

De top 10 kent nog drie nieuwe binnenkomers, met Nachtvlinder van Bokoesam op 5, Rwina, de soundtrack van Mocro Maffia op 6 en Khalid bezet met Suncity deze week de tiende plaats.

De belangstelling voor bestseller ÷ [Divide] van Ed Sheeran is voorlopig nog niet over. Het album staat al 86 weken in de toplijst en stijgt deze week zelfs weer, van plek 15 naar 11.

Album Top 10 week 43

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Lijpe - Andere Leven

2. (1) Anouk - Wen d'r maar aan

3. (6) Kinderen voor Kinderen - Kom erbij! - 39

4. (3) Lady Gaga & Bradley Cooper - Soundtrack A Star Is Born

5. (-) Bokoesam - Nachtvlinder

6. (-) Soundtrack Mocro Maffia - Rwina

7. (4) Broederliefde - We moeten door 2

8. (9) Eminem - Kamikaze

9. (5) Tino Martin - Thuis komen pas de tranen

10. (-) Khalid - Suncity