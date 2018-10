Ray J.: Geen spijt van sekstape met Kim Kardashian

Of hij spijt heeft van de tape? Ja, zei hij in 2014 nog. Hij bracht toen een nummer uit genaamd Never Shoulda Did That waarin hij onder andere zingt spijt te hebben van zijn sekstapes. „F***ing b*tches on camera, shouldn’t did that sh*t”, zong hij destijds uit volle borst.

Bekijk ook: Ray J heeft spijt van sekstape met Kim Kardashian

Inmiddels lijkt Ray J. zich bedacht te hebben. De zanger, die inmiddels vader is geworden en hoopt op een groot gezin, zegt tegen MailOnline dat hij nergens spijt van heeft. „Niet eens van die sekstape! Het heeft me gemaakt tot de man die ik nu ben en heeft me geholpen om de ware te vinden.” Hoe de sekstape er precies voor heeft gezorgd dat hij nu de liefde van zijn leven heeft, wordt verder niet uitgelegd.

Bekijk ook: Kanye West geconfronteerd met Kims sekstape

De video die in 2003 werd gemaakt en in 2007 werd verkocht door Kris Jenner, de moeder van Kim Kardashian, staat nog steeds online. De pikante film zou een miljoen hebben opgeleverd.

Hoeveel Ray J. daar precies aan heeft overgehouden, is niet bekend. Hoewel: de liefde van je leven vinden, is natuurlijk onbetaalbaar.