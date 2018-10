Amanda Balks geheimzinnige boodschap na arrestatie echtgenoot

Op Instagram plaatst de brunette een foto van zichzelf waarop ze - gehuld in het zwart - zelfverzekerd de camera in kijkt. „Obstacles are designed to make you stronger, only the weak avoid them”, ofwel: obstakels zijn er om je sterker te maken, alleen de zwakken gaan ze uit de weg.

Daarmee lijkt Amanda met haar fans te willen delen dat de arrestatie van haar man haar niet in de koude kleren gaat zitten. Logisch, aangezien de tortelduifjes pas sinds mei samenwonen, maar al binnen een half jaar noodgedwongen niet meer samen mochten slapen.

Negentig dagen voorarrest

Haar grote liefde zit namelijk voorlopig nog wel even in de cel, aangezien hij onlangs te horen kreeg dat hij negentig dagen in voorarrest moet blijven.

Bekijk ook: Echtgenoot Amanda Balk opgepakt voor hennepteelt

De politie ontmantelde eind september en begin oktober drie plantages in drie verschillende woningen. Hierbij zouden zo’n 4200 planten zijn aangetroffen.

De verdachte, de man van Amanda, werd direct gearresteerd ’op verdenking van het telen van zeer grote hoeveelheden hennep gedurende een lange periode’. Ook wordt vermoed dat Stavros T. schuldig is aan het witwassen van geld en sieraden.