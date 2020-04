Alex Klaasen trots na winst Annie M.G. Schmidtprijs

„Ik zag dit totaal niet aankomen”, reageerde Alex in Volgspot direct nadat in het NPO Radio 5-programma de winnaar bekend was gemaakt. „Ik denk dat dit een van de meest pittige concurrentie is geweest in de afgelopen jaren. Het zijn echt prachtige nummers. Ik heb ze, zonder daar heel erg over te slijmen, allemaal echt grijsgedraaid.”

„Ik ben superblij en trots en ik sta een beetje te shaken”, vervolgde Alex lachend. „Jammer dat je dat niet kan zien, maar ook wel fijn voor mij dat je dat niet kan zien.”

Alex krijgt de prijs samen met schrijver Jurrian van Dongen en componist Peter van de Witte voor het liedje Gewoon opnieuw uit de voorstelling Showponies II. Het is een van zijn favoriete liedjes uit zijn show. Hij wist ook meteen dat Gewoon opnieuw de beste kans zou maken en stuurde die daarom in.

„Dit is in de voorstelling zo duidelijk het lied wat echt valt in de zaal. Dat ik ook zelf het fijnst vind om te doen. Ik heb altijd zin in het nummer”, aldus Alex. „Het geeft me altijd zoveel genoegen en rust om te zingen en ik word daar echt heel gelukkig van. Dus ik dacht dit moet hem worden dit jaar.”