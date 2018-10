Harry en Meghan kozen samen bruidstiara

Koningin Elizabeth nodigde het aanstaande bruidspaar uit op Buckingham Palace om een tiara voor Meghan uit haar collectie juwelen te kiezen. Dat onthullen Harry en Meghan op een geluidsopname die te horen is op een tentoonstelling over het huwelijk.

„Toen de tiara voor de trouwdag aan de orde kwam, had ik de eer zelf deze prachtige tiara in art deco-stijl uit te kiezen. Harry en ik gingen naar Buckingham Palace om hare majesteit de koningin te ontmoeten en om te kiezen uit de opties die er waren. Het was een ongelooflijk surrealistische dag, zoals je je kunt voorstellen”, aldus Meghan. Over de met diamanten afgezette tiara, die oorspronkelijk van koningin Mary was, zegt de hertogin van Sussex: „Ik vond hem perfect omdat hij zo clean en simpel is.”

Genereus

„Het is de droom van elk meisje om een tiara te kunnen dragen en, grappig genoeg, het was degene die het beste bij je paste, degene die er zonder twijfel het beste uitzag”, zegt Harry op de opname tegen zijn vrouw. „Ik hoorde er eigenlijk niet te zijn, maar het was een heel lief en genereus gebaar van mijn grootmoeder.”

Belangstellenden kunnen op de tentoonstelling in Windsor Castle de trouwoutfits van Harry en Meghan bewonderen, inclusief de tiara. Ook zijn de outfits van bruidsmeisje prinses Charlotte en bruidsjonker prins George, de kinderen van Harry’s broer prins William, te zien.