Katja Herbers: opnames Evil waren best eng

Daarin was te zien hoe Herbers’ personage in haar slaap wordt opgeschrikt door een angstaanjagende demon die aan haar bed verschijnt en zich voorstelt als George. Toen ze de scène in het script las, vroeg de Amsterdamse zich in eerste instantie af hoe ze dat moest aanpakken. „Je moet toch mentaal op zoek naar die staat van pure doodsangst. Maar ik denk dat we het voor elkaar hebben gekregen.”

Gelukkig bleek haar tegenspeler lang niet zo eng als zijn alter ego. „Het was een hele aardige acteur”, aldus Herbers. „Het gekke is dat ik ’m nooit zonder dat demonenpak heb gezien. Hij heeft twee dagen op me gelegen, maar als ik ’m op straat tegen zou komen, zou ik ’m niet herkennen.”

The Good Wife

Evil is bedacht door Michelle en Robert King, het echtpaar dat eerder achter series The Good Wife en The Good Fight zat. De show gaat over een nuchtere psychologe (Herbers) en een spirituele priester-in-opleiding (Mike Colter uit Luke Cage) die samen daders van de meest vreselijke misdaden bestuderen.

De serie speelt zich grotendeels af in de aardse wereld, maar flirt met het bovennatuurlijke. „We gaan met de wetenschappelijke verklaringen net zo serieus om als met de religieuze”, aldus Robert King. „De wetenschappelijke realiteit is soms ook net zo eng als de bovennatuurlijke. En soms bestaan ze naast elkaar, en dat is helemaal angstaanjagend.”

De cast en acteurs werd tijdens de presentatie gevraagd wat zij zien als het ultieme kwaad. Voor Herbers ligt dat vooral in de motivatie om vreselijke dingen te doen. „Er zijn mensen op deze wereld die ontzettend slechte dingen doen, alleen voor hun plezier. Dat is waar ik aan denk als je het over het kwaad heb.”