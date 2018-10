Japanse prinses neemt afscheid van familie

Het afscheid van prinses Ayako, een achternichtje van keizer Akihito, bestond uit twee delen. Aan de ene kant was er het fysieke, maar zeer formele vaarwel - Choken-no Gi geheten - aan de keizer en keizerin waarbij iedereen in galakleding verscheen. Het keizerpaar zat achter tafeltjes met rituele voorwerpen en Ayako zat in een bankje voor hen, terwijl haar moeder prinses Takamado op de achtergrond stond.

Bekijk ook: Japanse prinses nu officieel verloofd

Eerder vrijdag bezocht de prinses de keizerlijke heiligdommen Kashikodokoro, Koreiden en Shinden om ook ceremonieel afscheid te nemen van de Zonnegod en de overleden leden van het keizerhuis. Ayako was daarvoor gekleed in een traditionele kimono, kouchiki.

Ayako en Kei Moriya maakten begin dit jaar hun voornemen bekend om zich te verloven en te trouwen, een voornemen dat in augustus werd bezegeld met een officiële verlovingsceremonie.

Geen lid meer van keizershuis

De prinses is door vanaf maandag geen lid meer van het keizershuis, maar hoeft niet al haar functies op te geven. Ze blijft beschermvrouw van twee organisaties, zo heeft het keizerlijk huis vrijdag bekendgemaakt.

Het is voor het eerst dat een vertrekkend vrouwelijk lid van de keizerlijke familie dergelijke functies mag behouden. Normaal zouden deze worden overgedragen aan andere familieleden omdat Ayako straks door haar huwelijk een gewone burger wordt.

Het keizershuis komt daar op terug omdat de familie steeds kleiner wordt en er straks te weinig leden zijn om alle publieke taken te verrichten. In dit geval levert het geen problemen op want de organisaties, de Canada-Japan Society en de Japan Sea Cadet Federation, hebben niet in hun statuten staan dat een erevoorzitter uit de keizerlijke familie moet komen.