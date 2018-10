Domien biecht blunder in kerk op: ’Ik had trek!’

Domien Verschuuren Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Als je niet vaak naar de kerk gaat en dan een schaal met - wat jij denkt - hapjes ziet staan, is het slim om even te checken of je daarvan mag pakken. Dat ondervond dj Domien Verschuuren, die onbedoeld een behoorlijke blunder beging in een katholieke kerk.