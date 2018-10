Camila en Kaley snoeren internettrollen de mond

Ⓒ AFP | Samenstelling De Telegraaf

LOS ANGELES - Zangeres Camila Cabello en actrice Kaley Cuoco hebben ieder afzonderlijk van elkaar hun volgers op sociale media de mond gesnoerd vanwege zwangerschapsgeruchten. Over de twee werd flink gediscussieerd of er misschien een kleintje op komst was, tot grote ergernis van Camila en Kaley.