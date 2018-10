Avanaysa wint eerste seizoen Talent Project

Avanaysa had „totaal niet verwacht” dat ze de nieuwe talentenjacht van RTL 4 zou winnen. „Ik weet wel dat ik kan zingen, maar had niet verwacht dat ik de winnaar zou worden van The Talent Project 2018”, glundert ze voor de camera van het ANP. „Het is niet te beschrijven hoe ik me voel. Ik ben nog steeds in shock.”

De negentienjarige zangeres was bij haar auditie „erg onzeker, zoekende en eenzaam.” „Ik dacht: ik sta nu voor Caro, VanVelzen en Chantal en wat zullen die wel niet van mij vinden?!”, herinnert Avanaysa zich haar eerste auditie voor de jury, Caro Emerald, Roel van Velzen en Chantal Janzen. „Ik onderschat mezelf echt heel vaak en na dit weet ik zeker dat ik mezelf niet meer moet onderschatten.”

Powerwoman

Volgens Avanaysa is ze „heel veel veranderd” door The Talent Project, waarin de deelnemers honderd dagen werden getraind door verschillende coaches. Na die honderd dagen presenteerden de talenten zich weer voor de jury, wie het meeste progressie boekte, mocht door. „De Avanaysa van nu is heel zelfverzekerd, een powerwoman en moeder van zes. Ik sta er nu gewoon.”

Avanaysa hoopt op een toekomst „vol met muziek, liefde en kracht.” „Ik ben klaar voor Nederland. Ik wil nu echt laten horen wat ik heb.”