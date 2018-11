Guus Meeuwis op podium bij André Hazes

Guus vond het „heel bijzonder” om erbij te zijn. „Ik heb het voorprogramma van zijn vader nog gedaan in 2002 of 2003 en natuurlijk Geef mij je angst gecoverd, dus ik blijf onlosmakelijk met de familie verbonden. Dus dit is wel een bijzonder moment”, zei de zanger na afloop voor de camera van het ANP.

Het publiek in Ahoy voelde ook nog eens als een „warm bad”. „Het is eigenlijk jammer dat je maar drie liedjes mag. Je bent net warm, je tikt aan en je kan er alweer uit en een handdoek gaan halen. Maar het is wel echt te gek, het is ook zijn avond.”