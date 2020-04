Komt Samantha de Jong ook deze klap te boven?

Samantha de Jong met haar nieuwe liefde, Gerrit. Ⓒ Instagram

Elke keer opnieuw wordt een dramatisch hoofdstuk toegevoegd aan het veelbewogen leven van de Haagse realityster SAMANTHA DE JONG (30), ofwel BARBIE. Zondagavond raakte zij in haar woonplaats betrokken bij een ernstig verkeersongeluk, waarvan de gevolgen op dit moment nog niet volledig zijn in te schatten. De eerste berichten waren buitengewoon somber. Volgens oud-manager JAKE HAMPEL was aanvankelijk zelfs niet zeker of Barbie, moeder van twee, het zou overleven...