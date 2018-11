Johnny zwaait met 894.000 kijkers af bij RTL

Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

De finale van The Talent Project heeft vrijdagavond 894.000 kijkers getrokken op RTL 4. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. De talentenjacht was het laatste programma dat Johnny de Mol voor RTL maakte, hij stapte eerder dit jaar over naar SBS6.