Corry over ruzie met Aisha: ’Sommige dingen zijn niet op te lossen’

Zo vertelt Corry in de TV Show Op Reis dat ze I Am Aisha een paar keer tegen het lijf gelopen is, maar een goed gesprek er niet in zat. „We hebben niet meer gebeld, nee. Ik heb haar gezien bij een fotosessie. Toen vroeg ik hoe het maar het ging, want ze zei zelf niets. Toen zei ze: ‘Ja, het gaat goed, met jou ook?’. Het was een ’heel goed gesprek’ en het tweede gesprek was ook helemaal niks, haha”, aldus de 67-jarige zangeres.

Toch maakt Corry zich er totaal niet druk om. Want vervolgens zegt ze: „Nou ja, mij maakt dat niet uit. Ze is geen familie van mij. Als ze dat wel was, zou ik naar haar toe stappen en zeggen ‘kom op joh, we gaan even zitten en even praten.’ Nee, sommige dingen zijn niet op te lossen.”