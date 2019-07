Auto dj Psyko Punkz vliegt in de brand op A12

De dj was op weg naar een optreden, zo meldt Omroep Gelderland. De brandweer moest erbij komen om de auto op de vluchtstrook te kunnen blussen. De Audi raakte zwaar beschadigd. Zowel dj Psyko Punkz als zijn bijrijder bleven ongedeerd. Wat de oorzaak is van de brand, is niet duidelijk.

De dj stond enkele keren in de de DJ Mag Top 100, de wereldranglijst van dj’s. Dit jaar draait hij onder andere op Dance Valley, Tomorrowland en Mysteryland.