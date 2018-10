Emile Ratelband onthult waarom hij 20 jaar jonger in paspoort wil zijn

Zo vertelt de positiviteitsgoeroe dat uit onderzoeken blijkt dat zijn biologische leeftijd 45 jaar is en ziet hij voornamelijk voordelen van het veranderen van zijn leeftijd. „Je kunt je naam veranderen. Je kunt je geslacht veranderen. Waarom niet je leeftijd? Nergens word je zo mee gediscrimineerd als met je leeftijd”, aldus Emile.

Naar eigen zeggen is hij een ’jonge god’ en zou een van de voordelen zijn dat hij anders gaat leven. ,,Ik ga anders leven. Ben ik 69 jaar, dan word ik gewezen op mijn beperkingen. Ben ik 49, dan koop ik een nieuw huis, rijd ik een andere auto. Ik neem meer hooi op mijn vork. Als ik op Tinder zet dat ik 69 ben, dan krijg ik geen respons. Ben ik 49, met die kop van mij, dan zit ik geramd. Misschien zeggen ze: u hebt wel slappe spieren voor 49 jaar. En dan zeg ik: maar die ene niet, hoor. Komt u maar!’’, vertelt hij aan het AD.

Daarnaast vertelt hij openhartig over zijn wens om nogmaals vader te worden, iets waar hij veel kritiek op kreeg nadat hij via Twitter een oproep deed om een draagmoeder te vinden. „Ik was bij een vriendinnetje en hield haar pasgeboren zoontje vast. Ze zei: wat staat het je goed, je zou weer papa moeten worden. Ik zei: ik wil dat gezeik van die wijven niet meer. Vraag dan een draagmoeder, zei ze. Dat vond ik best een goed idee.”

Hij vervolgt: „Ik heb er twintig bezocht thuis, waar hun partner bij zat. Ik vroeg die mannen: wat zullen je ouders zeggen als jouw vrouw zwanger is van een ander en als dat in het nieuws komt? Want ik ga met haar naar de pufcursus, het ziekenhuis, de vroedvrouw. Twee bleven er over.”