Meghan trots lid van Invictus-familie

„Ik wil jullie allemaal bedanken voor het warme welkom”, sprak Meghan tijdens haar eerste toespraak voor de deelnemers aan de Games en hun familie, vrienden en supporters. „Ik ben oprecht dankbaar hier deel van uit te mogen maken met jullie.”

Hoewel Meghan zaterdag voor het eerst het woord nam tijdens de Invictus Games, was het niet de eerste keer dat ze de door haar man prins Harry geïnitieerde spelen voor militairen en veteranen bezocht. Vorig jaar, in haar toenmalige thuisstad Toronto, verscheen de Amerikaanse voor het eerst aan de zijde van Harry.

Rolmodellen

Ook de prins sprak tijdens de slotceremonie. Harry bedankte de organisatoren voor een „geweldige” editie van de Games. Ook bedankte hij de Australiërs die met hun „energie de sporters de hele week kracht gaven”, en de familie en vrienden van de sporters. „We zijn allemaal lid van een grote Invictus-familie.” Harry’s grote dank ging uit naar de sporters, onder wie 22 militairen uit Nederland. „Jullie hebben weer indruk gemaakt en ons geïnspireerd. Deze mensen zijn rolmodellen, de mensen naar wie kinderen op zouden moeten kijken in een wereld waarin negativiteit veel te veel aandacht krijgt.”

Harry, die in het voorjaar vader wordt, hamerde wederom op het belang van mentale gezondheid. „Ik hoop dat jullie de afgelopen week gezien hebben dat die nog belangrijker is dan fysieke gezondheid. Het geheim van de Invictus Games is niet laten zien wat medisch mogelijk is, maar accepteren dat goede geestelijke gezondheid de sleutel is tot succes.”

De prins sloot zijn toespraak af met de woorden: „We zien jullie in Nederland in 2020.” De volgende editie van de Invictus Games wordt gehouden in Den Haag.