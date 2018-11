Justin Bieber maakt tijd voor Hailey

Volgens de bronnen heeft Justin weinig trek om nieuwe muziek op te nemen. Hij wil het de komende tijd rustig aan doen en zoveel mogelijk tijd met zijn vrouw doorbrengen. Hailey denkt daar heel anders over. Zij staat juist te popelen om zelf flink aan de bak te gaan. Ze is sinds kort het nieuwe gezicht van Tommy Hilfiger en wil daar flink werk van maken.

Het verschil in werkhouding zorgt af en toe voor irritatie, laat de bron aan People weten. Maar het is niet zo dat de twee er veel ruzie over hebben. Hailey weet dat haar man de laatste jaren keihard heeft gewerkt en heeft er daarom ook wel een beetje begrip voor dat de zanger het rustig aan wil doen.